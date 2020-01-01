Зеленский и Порошенко поговорили в президиуме Рады

Разговор тет-а-тет состоялся перед голосованием за новый состав Кабмина по инициативе Порошенко. Бывший и нынешний президенты говорили несколько минут.

Порошенко и Зеленский поговорили тет-а-тет в президиуме Рады Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Петр Порошенко поговорили с глазу на глаз в президиуме Верховной Рады в перерыве заседания в среду, 4 марта.

Разговор между президентами состоялся перед голосованием за назначение нового состава правительства.

В президиуме собрались Сергей Рахманин, Ирина Геращенко, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский, они что-то обсуждали.

Позже к ним подошел Петр Порошенко. Сначала он слушал, а когда все разошлись, подошел к Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал.

После разговора президенты пожали друг-другу руки и разошлись. О чем именно говорили бывший и нынешний президенты, пока неизвестно.

Фото: ЕРА

Напомним, что ранее Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады. В правительстве Шмыгаля на своих должностях остались Аваков, Федоров, Криклий и Малюська.

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