Обновление Кабмина: возможен рост курса доллара
Гривна может потерять позиции к доллару на почве сегодняшней смены правительства и эпидемии коронавируса в мире.
Эксперты допускают рост курса доллара в Украине до 27 гривен на почве смены правительства и эпидемии в мире коронавируса, заявил аналитик Максим Пархоменко, пишет в среду, 4 марта, РБК.
По его словам, инвесторы, которые уже вложили государственные облигации Украины более 5 млрд долларов, могут не выдержать, после чего последует продажа наших бумаг и падение гривны.
Аналитик напомнил, что прошлую неделю мировые рынки снижались под влиянием распространения коронавируса.
"В ответ на это, чтобы смягчить негативные процессы, в США экстренно снижают ставку по аналогии с 2008 годом. В реальности при усилении негативных эффектов мы можем показать динамику схожую с началом кризиса 13 лет назад", - добавил он.
Пархоменко подчеркнул, что в Украине на этом фоне снижаются покупки ОВГЗ и умеренно падает гривна.
"В этот крайне важный момент, как будто не понимая последствий, Рада отправила в отставку Кабмин. Худшее, что можно сделать в текущей ситуации - это заблокировать работу правительства, когда мир стоит на пороге эпидемии", - отметил эксперт.
Как писал Корреспондент, с начала недели доллар в обменниках подорожал почти на 50 копеек.
Как известно, в прошлом месяце гривна выросла к доллару на 1,4%. Это данные НБУ.
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