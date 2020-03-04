Обновление Кабмина: возможен рост курса доллара

Гривна может потерять позиции к доллару на почве сегодняшней смены правительства и эпидемии коронавируса в мире.

Курс может подпрыгнуть до 27 гривен за доллар пресс-служба НБУ

Эксперты допускают рост курса доллара в Украине до 27 гривен на почве смены правительства и эпидемии в мире коронавируса, заявил аналитик Максим Пархоменко, пишет в среду, 4 марта, РБК.

По его словам, инвесторы, которые уже вложили государственные облигации Украины более 5 млрд долларов, могут не выдержать, после чего последует продажа наших бумаг и падение гривны.

Аналитик напомнил, что прошлую неделю мировые рынки снижались под влиянием распространения коронавируса.

"В ответ на это, чтобы смягчить негативные процессы, в США экстренно снижают ставку по аналогии с 2008 годом. В реальности при усилении негативных эффектов мы можем показать динамику схожую с началом кризиса 13 лет назад", - добавил он.

Пархоменко подчеркнул, что в Украине на этом фоне снижаются покупки ОВГЗ и умеренно падает гривна.

"В этот крайне важный момент, как будто не понимая последствий, Рада отправила в отставку Кабмин. Худшее, что можно сделать в текущей ситуации - это заблокировать работу правительства, когда мир стоит на пороге эпидемии", - отметил эксперт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet