Зеленский посоветовал Гончаренко не переходить на личности

Алексей Гончаренко заявил на заседании парламента о "кумовстве" во власти, взяв в пример главу СБУ Ивана Баканова.

Президент Владимир Зеленский ответил на критическое выступление нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко на заседании парламента в среду, 4 марта, пишет УП.

Отмечается, что после выступления Гончаренко президент спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции Евросолидарности и сказал нардепу "Никогда не переходите на личности". После этого глава государства ушел из зала.

Приводим речь Гончаренко в адрес президента на заседании Рады.

"Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш кум пошел, где Баканов? Пошел за чертями гоняться или по разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнер, вы таких всех собрали. Это ваша эпоха кумовства", – заявил Гончренко.

Также он заявил, что президент лгал во время предвыборной кампании. Гончаренко обвинил президента в высоких зарплатах министрам, якобы выплатах в конвертах депутатам Слуги народа, а также в том, что не лишен мандата нардеп из президентской партии Роман Иванисов, который был осужден за изнасилование.

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