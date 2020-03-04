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Зеленский посоветовал Гончаренко не переходить на личности

Комментариев: 11
Алексей Гончаренко заявил на заседании парламента о "кумовстве" во власти, взяв в пример главу СБУ Ивана Баканова.
Президент ответил Гончаренко на критику
Президент ответил Гончаренко на критику
СЛАВА ГРУЗДЄВ (SLAVA GRUZDIEV)
 
Президент Владимир Зеленский ответил на критическое выступление нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко на заседании парламента в среду, 4 марта, пишет УП.
 
Отмечается, что после выступления Гончаренко президент спустился с трибуны, прошел через сессионный зал в сектор фракции Евросолидарности и сказал нардепу "Никогда не переходите на личности". После этого глава государства ушел из зала.
 
Приводим речь Гончаренко в адрес президента на заседании Рады.
 
"Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш кум пошел, где Баканов? Пошел за чертями гоняться или по разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнер, вы таких всех собрали. Это ваша эпоха кумовства", – заявил Гончренко.
 
Также он заявил, что президент лгал во время предвыборной кампании. Гончаренко обвинил президента в высоких зарплатах министрам, якобы выплатах в конвертах депутатам Слуги народа, а также в том, что не лишен мандата нардеп из президентской партии Роман Иванисов, который был осужден за изнасилование.
 
Напомним, Рада в среду, 4 марта, проголосовала за обновленное правительство.
 
Возмутилась обновлением Кабинета министров и фракция Голос, которая покинула заседание ВР раньше времени.

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Теги: Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Boxelohos    04.03.2020, 21:41
Оценка:  +7
Boxelohos
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
drozdikus    04.03.2020, 21:45
Оценка:  -6
drozdikus
Иди нах
Boxelohos    04.03.2020, 21:55
Оценка:  +4
Boxelohos
Почему так некрасиво? Я ведь правду говорю. Если пользоватся не яндексом а гуглом - все легко находится. Вперед!
Путин-Xyйло    04.03.2020, 21:36
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Если обезьяна не хотела чтобы ей заглядывали в задницу, - не стоило лезть на пальму! Надеюсь достаточно ясно изложено?
drozdikus    04.03.2020, 21:46
Оценка:  -7
drozdikus
Не пробывало на раб. Устроится тупоголовый?
Boxelohos    04.03.2020, 21:57
Оценка:  +4
Boxelohos
Писать научись, тупорыое. Еще кого-то тупоголовым называет
Путин-Xyйло    04.03.2020, 22:14
Оценка:  0
Путин-Xyйло
drozdikus Итого - пять ошибок. Сам найдешь, грамотей?
Letohradek    04.03.2020, 21:19
Оценка:  +6
Letohradek
Гончаренко назвал все своими именами а крысомордый расстроился )) Дальше будет веселее! Все идет к тому, что хрыпатого лоха будут очень скоро пинать ... и даже ногами!
alexin777    04.03.2020, 21:54
Оценка:  -5
alexin777
петушок на посту
Boxelohos    04.03.2020, 21:57
Оценка:  +2
Boxelohos
Спасибо за отчет, тов. Петушок. Продолжайте наблюдение.
ВосставшийИзБана    04.03.2020, 21:02
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
А что, надо как в старой советской попевке: "Если где-то кое-кто у нас порой..." А может пришло время прямо называть фамилии?
Путин-Xyйло    04.03.2020, 21:37
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Можно называть любые фамилии, из "утвержденного списка"
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