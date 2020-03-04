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МИД раскритиковал поездку итальянских политиков в Крым

Комментариев: 2
В МИД Украины негативно оценили поездку сицилийских политиков на территорию аннексированного полуострова.
МИД Украины осудил поездку итальянских политиков в Крым
МИД Украины осудил поездку итальянских политиков в Крым
most.life
 
Украинский МИД осудил поездку итальянских политиков, а именно членов муниципалитетов Сицилии во временно оккупированный Россией Крым, пишет ЕП со ссылкой на ведомство.
 
"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула пресс-секретарь министерства.
 
По ее словам, посещение Крыма итальянской делегацией направлено в угоду агрессору и поддерживает его противоправные действия. 
 
Пресс-секретарь напомнила, что в среду, 4 марта, были продлены индивидуальные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. 
 
"Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - прокомментировала пресс-секретарь.
 
Напомним, 6 марта состоится заседание Совета Безопасности о нарушениях прав человека в Крыму.
 
А в феврале "власти Крыма" отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского об украинских выборах на полуострове.

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Теги: Италия, Крым, МИД Украины, делегирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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alexin777    04.03.2020, 22:09
Оценка:  0
alexin777
мид так и не понял что Европа положила на Крым

им глубоко пофиг
dj_qwe    04.03.2020, 21:41
Оценка:  -2
dj_qwe
Пусть ездят. Может заразят всех ихтамнетов
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