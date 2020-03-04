МИД раскритиковал поездку итальянских политиков в Крым

В МИД Украины негативно оценили поездку сицилийских политиков на территорию аннексированного полуострова.

Украинский МИД осудил поездку итальянских политиков, а именно членов муниципалитетов Сицилии во временно оккупированный Россией Крым, пишет ЕП со ссылкой на ведомство.

"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула пресс-секретарь министерства.

По ее словам, посещение Крыма итальянской делегацией направлено в угоду агрессору и поддерживает его противоправные действия.

Пресс-секретарь напомнила, что в среду, 4 марта, были продлены индивидуальные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - прокомментировала пресс-секретарь.

А в феврале "власти Крыма" отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского об украинских выборах на полуострове.

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