Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин - Госстат

Разница в зарплатах мужчин и женщин составляет 22%. Женщины зарабатывают в среднем меньше 10 тыс грн, а мужчины - больше 12 тыс грн.

В IV квартале 2019 года в Украине средняя зарплата женщин была на 22% ниже зарплаты мужчин. Об этом свидетельствуют данные Госстата в среду, 4 марта.

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2019 года составляла 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Тем не менее, наблюдается положительная динамика - что женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Например, в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн), во II квартале - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн), в III квартале 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн).

Напомним, что ранее был назван размер средней зарплаты за 2019 год. Уровень средней зарплаты в прошлом году составил 9 205,19 гривен. При этом в декабре выплаты увеличились.

Также сообщалось, что каждый пятый украинец получает больше 15 тысяч в месяц. Зарплаты в более 15 тысяч гривен в декабре получили 21,3% работников. Свыше 20 тысяч - 11,8% украинцев.

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