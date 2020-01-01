Сепаратисты повредили газопровод на Донбассе

Обстрел зафиксировали неподалеку от Новоселовки. Пожара удалось избежать, но существует вероятность прекращения газоснабжения.

На Донбассе сепаратисты повредили газопровод рядом с Новоселовкой. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook в среду, 4 марта.

Сепаратисты проводили обстрел позиций ООС вблизи Новоселовки со стороны временно неподконтрольной правительству Горловки. В результате обстрелов украинские военные и мирные жители не пострадали, однако при разрыве одного из снарядов был поврежден газопровод.

"Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - сказано в сообщении штаба ООС.

Существует угроза прекращения газоснабжения мирных жителей. Сейчас проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

Ранее сообщалось, о ситуации в последние сутки на Донбассе: один воин погиб, пятеро ранены.

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