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В Кабмине остаются свободными четыре должности - Шмыгаль

Комментариев: 1
В новом Кабмине не смогли найти замену Анне Новосад и еще нескольким министрам.
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Кабмин

Верховная Рада Украины отправила в отставку команду экс-премьера Алексея Гончарука. Новым главой Кабмина стал Денис Шмыгаль в среду, 4 марта. 

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Тем временем в новом Кабмине остаются вакантными четыре должности. В частности, новый премьер не сумел найти замену Анне Новосад, Алексею Оржелю, Тимофею Милованову и Владимиру Бородянскому.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Кабмине остаются вакантными четыре должности глав таких ведомств:

  • Министерства образования и науки,
  • Министерства энергетики и защиты окружающей среды,
  • Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства,
  • Министерства культуры.

Ранее сообщалось о том, как команда Гончарука попрощалась с украинцами. Тем временем на отставку Гончарука социальные сети бурно отреагировали мемами.

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Теги: денис шмыгаль, Кабмин, должности
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Комментариев (1)
C!    05.03.2020, 00:05
Оценка:  +10
C!
Еще одна команда клоуна. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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