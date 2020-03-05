В Кабмине остаются свободными четыре должности - Шмыгаль

В новом Кабмине не смогли найти замену Анне Новосад и еще нескольким министрам.

Верховная Рада Украины отправила в отставку команду экс-премьера Алексея Гончарука. Новым главой Кабмина стал Денис Шмыгаль в среду, 4 марта.

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Тем временем в новом Кабмине остаются вакантными четыре должности. В частности, новый премьер не сумел найти замену Анне Новосад, Алексею Оржелю, Тимофею Милованову и Владимиру Бородянскому.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Кабмине остаются вакантными четыре должности глав таких ведомств:

Министерства образования и науки,

Министерства энергетики и защиты окружающей среды,

Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства,

Министерства культуры.

Ранее сообщалось о том, как команда Гончарука попрощалась с украинцами. Тем временем на отставку Гончарука социальные сети бурно отреагировали мемами.

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