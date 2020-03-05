В Кабмине остаются свободными четыре должности - Шмыгаль
В новом Кабмине не смогли найти замену Анне Новосад и еще нескольким министрам.
Верховная Рада Украины отправила в отставку команду экс-премьера Алексея Гончарука. Новым главой Кабмина стал Денис Шмыгаль в среду, 4 марта.
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Тем временем в новом Кабмине остаются вакантными четыре должности. В частности, новый премьер не сумел найти замену Анне Новосад, Алексею Оржелю, Тимофею Милованову и Владимиру Бородянскому.
По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Кабмине остаются вакантными четыре должности глав таких ведомств:
- Министерства образования и науки,
- Министерства энергетики и защиты окружающей среды,
- Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства,
- Министерства культуры.
Ранее сообщалось о том, как команда Гончарука попрощалась с украинцами. Тем временем на отставку Гончарука социальные сети бурно отреагировали мемами.
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