Международный женский день: лучшие поздравления с 8 марта

В этот светлый праздничный день каждая женщина хочет почувствовать себя королевой. Эти нежные и самые искренние пожелания помогут создать особенную атмосферу праздника. Самые красивые поздравления с 8 марта на Korrespondent.net.

Международный женский день 8 марта является датой, которая отмечается в ряде стран мира, в том числе и в Украине.

Праздник своими корнями уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. Впервые праздник был отмечен в США в 1909 году по инициативе Социалистической партии Америки. Трудящиеся женщины требовали сокращения рабочего дня, избирательного права и равных с мужчинами условий оплаты труда.

Впервые Международный женский день повсеместно праздновали 8 марта 1914 года в Дании, Австрии, Германии и Швейцарии. С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта проводить Международный женский день.

Фото: pixabay.com

Поздравления с 8 Марта в стихах

Что пожелать тебе Восьмого марта,

Ведь сказаны все добрые слова?

Наверно, пожелаю совершенства,

Ведь на Земле такая ты одна!

Никто с тобою в мире не сравнится:

Ни красотой, ни щедростью души!

Ты — женский идеал, я это знаю,

И помыслы твои все хороши!

***

С Международным женским днем Вас поздравляю!

Добра, любви, большого счастья Вам желаю!

Пусть в жизни будет много позитива,

Чтоб жить легко, с улыбкой и красиво!

***

С 8 Марта, с днем весны!

Пусть исполнятся мечты.

Пусть Вас радуют ромашки,

А в душе щебечут пташки!

***

Красота вновь правит балом.

Ты услышь ее дыханье!

Лучшим станут пьедесталом

Искренние пожеланья:

Как весна будь молодою,

Свежей, как подснежник первый!

Пусть всегда будет с тобою

Спутник любящий и верный,

Не покинет пусть удача,

Сердце чувством загорится.

Ты — прекрасна! Это значит

Счастью от тебя не скрыться!

***

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

***

Желаю жить, любить, мечтать

И каждым мигом наслаждаться,

Как солнце яркое, сиять

И лучезарно улыбаться!

***

В Международный женский день

Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,

Удачи, ласки, вдохновенья!

Пусть исполняются мечты,

Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплоты

И очень крепкого здоровья!



***

Девочки, девушки, женщины, милые!

В этот весенний и праздничный день

Вам мы желаем быть всеми любимыми,

Яркими, нежными, точно сирень!

Пусть от красы вашей кружатся головы,

А от улыбок пусть тают сердца.

Все неприятности — в сторону, в сторону,

Счастья и радости вам без конца!

Вы восхитительны, вы обаятельны,

Вы — вдохновители наших побед.

Сказочной жизни вам и, обязательно,

Долгих, прекрасных и солнечных лет!

***

С праздником женским, нежным, прекрасным!

Пусть он подарит любовь и удачу.

В доме уют, а в душе теплота.

Пусть все невзгоды уйдут в никуда.

Будь самой милой, самой красивой,

Самой любимой и самой счастливой.

Мира, веселья и много добра.

Пусть это счастье не знает конца.

***

В международный женский день

Хочу поздравить женщин стоя!

Хозяек милых, матерей

И пожелать им всем здоровья,

Терпенья, сил и красоты,

Побольше радости и смеха

И быть всегда на высоте,

Любви, удачи и успеха!

***

С праздником 8 Марта,

Поздравлений и подарков.

Счастья много, красоты,

Исполнения мечты!

Пусть весна в душе цветет,

А в семье любовь живет.

Женское очарование

Пусть к успехам вас ведет!

***

Желаю счастья и любви,

Они дороже всех подарков.

И пусть все сбудутся мечты,

В прекрасный день - 8 Марта!

***

Нев’янучої вроди, чудес і насолоди,

Жіночих чар, дзвінких прикрас!

Із березнем, з весною Вас!

***

З першим подихом весни

День жіночої краси,

Мудрості і ніжності,

Трепетної вірності.

Із 8 Березня вітаю

І щиро я тобі бажаю:

Весні щодень всміхайся,

Прекрасною лишайся.

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***

В день жіночий вас вітаю

І бажаю вам добра.

Перший березневий промінь

Хай додасть душі тепла.

Посміхайтеся частіше,

Посмішка так личить вам.

Шлю щиріші вам вітання,

Найпрекрасніша із дам.

***

З 8 Березня, з святом краси,

Хай чарівність в повітрі вирує.

Вам любові, що в казці живе,

Одже, справжнє кохання існує!

Вам бажаю весни на завжди,

Щоб в душі оселилась, та в серці.

Хай в оселі панує добро,

Відчиніть для чудес в домі дверці!

Поздравления с 8 Марта в прозе

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником!

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Желаю сказочного настроения, ласковых мужских объятий, головокружительной карьеры, любимых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой независимости, счастливых улыбок и много-много таких волшебных дней как сегодняшний великолепный женский праздник — 8 Марта!!!

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Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко, согреет своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую, и светлую жизнь.

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С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

***

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

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От всего сердца желаю расцветать вместе с этой прекрасной весной! Пускай это волшебное время года дарит много добра, позитива и тепла! Желаю море солнечных улыбок, искренней любви и неслыханной удачи!

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Пусть весенние цветы радуют Ваш взор, аромат благоухает и заполняет собой все пространство вокруг Вас! Вы достойны самого лучшего! С весенним праздником 8 Марта!

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Дорогие и милые женщины, примите наши поздравления с Международным женским днём. Этот праздник весны пусть будет для вас напоминанием, что мужчинам вы необходимы, что без вашей нежности, ласки, заботы и любви мир не может существовать. Будьте всегда счастливы!

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Вітаю з 8 березня і від усього серця бажаю неймовірно щасливого настрою, чудових миттевостей у житті, справжніх почуттів, які надихнуть тебе на великі справи та цікаві захоплення. Бажаю зажди залишатися прикладом справжньої краси та добродушності.

Ранее сообщалось, то составлен антирейтинг подарков на 8 Марта.

Также мы писали, что абсолютное большинство украинцев не хотят отмены праздника 8 марта.

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