Международный женский день: лучшие поздравления с 8 марта
Международный женский день 8 марта является датой, которая отмечается в ряде стран мира, в том числе и в Украине.
Праздник своими корнями уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. Впервые праздник был отмечен в США в 1909 году по инициативе Социалистической партии Америки. Трудящиеся женщины требовали сокращения рабочего дня, избирательного права и равных с мужчинами условий оплаты труда.
Впервые Международный женский день повсеместно праздновали 8 марта 1914 года в Дании, Австрии, Германии и Швейцарии. С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта проводить Международный женский день.
Поздравления с 8 Марта в стихах
Что пожелать тебе Восьмого марта,
Ведь сказаны все добрые слова?
Наверно, пожелаю совершенства,
Ведь на Земле такая ты одна!
Никто с тобою в мире не сравнится:
Ни красотой, ни щедростью души!
Ты — женский идеал, я это знаю,
И помыслы твои все хороши!
***
С Международным женским днем Вас поздравляю!
Добра, любви, большого счастья Вам желаю!
Пусть в жизни будет много позитива,
Чтоб жить легко, с улыбкой и красиво!
***
С 8 Марта, с днем весны!
Пусть исполнятся мечты.
Пусть Вас радуют ромашки,
А в душе щебечут пташки!
***
Красота вновь правит балом.
Ты услышь ее дыханье!
Лучшим станут пьедесталом
Искренние пожеланья:
Как весна будь молодою,
Свежей, как подснежник первый!
Пусть всегда будет с тобою
Спутник любящий и верный,
Не покинет пусть удача,
Сердце чувством загорится.
Ты — прекрасна! Это значит
Счастью от тебя не скрыться!
***
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
***
Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!
***
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
***
Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний и праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными, точно сирень!
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок пусть тают сердца.
Все неприятности — в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы — вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и, обязательно,
Долгих, прекрасных и солнечных лет!
***
С праздником женским, нежным, прекрасным!
Пусть он подарит любовь и удачу.
В доме уют, а в душе теплота.
Пусть все невзгоды уйдут в никуда.
Будь самой милой, самой красивой,
Самой любимой и самой счастливой.
Мира, веселья и много добра.
Пусть это счастье не знает конца.
***
В международный женский день
Хочу поздравить женщин стоя!
Хозяек милых, матерей
И пожелать им всем здоровья,
Терпенья, сил и красоты,
Побольше радости и смеха
И быть всегда на высоте,
Любви, удачи и успеха!
***
С праздником 8 Марта,
Поздравлений и подарков.
Счастья много, красоты,
Исполнения мечты!
Пусть весна в душе цветет,
А в семье любовь живет.
Женское очарование
Пусть к успехам вас ведет!
***
Желаю счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты,
В прекрасный день - 8 Марта!
***
Нев’янучої вроди, чудес і насолоди,
Жіночих чар, дзвінких прикрас!
Із березнем, з весною Вас!
***
З першим подихом весни
День жіночої краси,
Мудрості і ніжності,
Трепетної вірності.
Із 8 Березня вітаю
І щиро я тобі бажаю:
Весні щодень всміхайся,
Прекрасною лишайся.
***
В день жіночий вас вітаю
І бажаю вам добра.
Перший березневий промінь
Хай додасть душі тепла.
Посміхайтеся частіше,
Посмішка так личить вам.
Шлю щиріші вам вітання,
Найпрекрасніша із дам.
***
З 8 Березня, з святом краси,
Хай чарівність в повітрі вирує.
Вам любові, що в казці живе,
Одже, справжнє кохання існує!
Вам бажаю весни на завжди,
Щоб в душі оселилась, та в серці.
Хай в оселі панує добро,
Відчиніть для чудес в домі дверці!
Поздравления с 8 Марта в прозе
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником!
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Желаю сказочного настроения, ласковых мужских объятий, головокружительной карьеры, любимых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой независимости, счастливых улыбок и много-много таких волшебных дней как сегодняшний великолепный женский праздник — 8 Марта!!!
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Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко, согреет своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую, и светлую жизнь.
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С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
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В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.
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От всего сердца желаю расцветать вместе с этой прекрасной весной! Пускай это волшебное время года дарит много добра, позитива и тепла! Желаю море солнечных улыбок, искренней любви и неслыханной удачи!
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Пусть весенние цветы радуют Ваш взор, аромат благоухает и заполняет собой все пространство вокруг Вас! Вы достойны самого лучшего! С весенним праздником 8 Марта!
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Дорогие и милые женщины, примите наши поздравления с Международным женским днём. Этот праздник весны пусть будет для вас напоминанием, что мужчинам вы необходимы, что без вашей нежности, ласки, заботы и любви мир не может существовать. Будьте всегда счастливы!
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Вітаю з 8 березня і від усього серця бажаю неймовірно щасливого настрою, чудових миттевостей у житті, справжніх почуттів, які надихнуть тебе на великі справи та цікаві захоплення. Бажаю зажди залишатися прикладом справжньої краси та добродушності.
Ранее сообщалось, то составлен антирейтинг подарков на 8 Марта.
Также мы писали, что абсолютное большинство украинцев не хотят отмены праздника 8 марта.
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