Мужчина хранил дома 11 гранат РГД-5, две гранаты Ф-1 и девять запалов УЗРГМ. Боеприпасы изъяты.

В Луганской области сотрудники полиции и СБУ изъяли у жителя села Марковка 13 гранат. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 7 марта.

"В ходе проведения осмотра домовладения по месту жительства 50-летнего мужчины по ул. Мичурина с. Марковка обнаружены и изъяты 11 гранат РГД-5, две гранаты Ф-1 и девять запалов УЗРГМ", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет, откуда у мужчины гранаты и зачем он их хранил. По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: У жителя Луганской области изъяли 13 гранат

Накануне сообщалось, что в Днепре дворник с гранатой сидел на детской площадке и пил алкоголь в компании товарищей. Он заявил полиции, что нашел боеприпас в мусоре.

Ранее в Харькове в метро задержали мужчину с боевыми гранатами и запалами. Он носил гранаты в рюкзаке.

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