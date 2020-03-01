MH17: юристы озвучили сроки вынесения приговора

Если следователи докажут вину обвиняемых, то они смогут обжаловать приговор в апелляции, Верховном суде Нидерландов и ЕСПЧ.

Судебный процесс над причастными к катастрофе малайзийского авиалайнера MH17, сбитого над Донбассом, может продлиться до пяти лет. Такой прогноз юристов озвучили представители фонда MH17 Disaster Foundation, объединяющего родственников жертв катастрофы, сообщает Европейская правда в субботу, 7 марта.

"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде", – заявил глава фонда Пит Плюг.

Он ожидает, что следователи докажут вину обвиняемых, но те могут обжаловать приговор: "Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека".

Антон Котте, который также входит в MH17 Disaster Foundation, ожидает что после этого суда будет еще один, который докажет причастность к катастрофе представителей российского руководства.

"Но чтобы добраться до наивысшего решения, надо пройти этот процесс", – пояснил он.

"Можно рассчитывать, что все судебные процессы займут 10-15 лет", – спрогнозировал Пот Плюг.

Как известно, 9 марта в Схипхоле, вблизи Амстердама, начнется первое судебное заседание по делу о катастрофе MH17. Обвинения предъявлены четверым лицам, которые по выводам следствия были причастны к доставке в Украину российского комплекса Бук, сбившего авиалайнер: россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet