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Под Киевом фура раздавила легковушку, три жертвы

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После столкновения оба автомобиля слетели с дороги. Водитель и двое пассажиров Peugeot скончались мгновенно.
Легковушка буквально раздавлена
Легковушка буквально раздавлена
Киев Оперативный / Facebook

В Киевской области на кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика RenaultMagnumи легкового автомобиля Peugeot. В результате авария три человека погибли на месте, сообщает ДТП.kiev.ua в субботу, 7 марта.

На обнародованных фотографиях видно, что после столкновения оба автомобиля слетели с дороги. При этом легковушка буквально раздавлена, а фура перевернулась на бок.

"Водитель и двое пассажиров Peugeot скончались мгновенно. Водитель фуры пострадал", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом фура раздавила легковушку, три жертвы

Ранее сообщалось, что в Черниговской области возле города Батурин столкнулись две фуры. Тогда погибли оба водителя.

Также стало известно о ДТП в Харьковской области. На трассе Чугуев – Меловое на въезде в город Купянск автомобиль КамАЗ врезался в Daewoo Lanos. Тогда жертвами стали четыре человека.

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Теги: ДТП, Киевская область, фото, авария, грузовик, фура, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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