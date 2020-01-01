Разрушение конструкции на территорию частного домовладения произошло "из-за естественных процессов", утверждают спасатели.

В Запорожье на стратегическом предприятии по производству авиадвигателей Мотор Сич разрушилась кирпичная конструкция. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС вечером в субботу, 7 марта.

"В 19:40 от дежурного полиции в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО Мотор Сич на территорию частного домовладения, расположенного вблизи", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, а именно – убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей.

О происшествии сообщили администрацию Мотор Сичи, представители которой утром будут решать вопрос о дальнейших работах по уборке конструкции.

От ГСЧС привлекалось 11 человек и три единицы техники.

Cмотрите фотогалерею: На Мотор Сич рухнула кирпичная конструкция – ГСЧС

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