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В Крыму сожгли 600 килограммов сала и сыра

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Россельхознадзор провел рейд по холодильным складам и магазинам, в ходе которого была выявлена якобы небезопасная продукция.
В Крыму уже шесть лет воюют с продуктами
В Крыму уже шесть лет воюют с продуктами
Россільгоспнагляд

В аннексированном Крыму уничтожили почти 600 килограммов мясных и молочных изделий. Об этом сообщает издание Новости Крыма со ссылкой на Россельхознадзор в субботу, 7 марта.

Отмечается, что специалисты ведомства провели рейд по холодильным складам и магазинам, в ходе которого выявили якобы небезопасную продукцию.

"Выявлено 594 кг пищевой продукции (сало, полуфабрикаты, колбасные изделия, сыры, молочные продукты) просроченной, обезличенной (без маркировки и установленных сроков годности), а также не имеющей ветеринарных сопроводительных документов. Небезопасная продукция изъята из оборота и уничтожена", – говорится в сообщении.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая стоимость наложенных штрафов составила 63 тысячи российских рублей (почти 30 тысяч гривен).

При этом не указано, где именно были изъяты продукты и кто был их производителем.

Напомним, минувшим летом президент РФ Владимир Путин продлил запрет на импорт сельхозпродукции из Евросоюза. Торговое эмбарго будет действовать на протяжении всего 2020 года.

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Теги: Крым, колбаса, продукты, сало, санкции, сыр, продукты питания, Россельхознадзор, новости Крыма, санкции против России, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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