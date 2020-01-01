Водитель пытался на машине прорваться через границу с Польшей

Автомобиль не реагировал на требования таможенников и врезался в ворота пункта пропуска Рава-Русская.

На границе с Польшей автомобиль пытался прорваться через границу lv.npu.gov.ua

Злоумышленник на автомобиле пытался прорваться через украинско-польскую границу в пункте пропуска Рава-Русская во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 8 марта.

Водитель микроавтобуса Ford, не выполнив законные требования таможенников, пересек государственную границу и повредил ворота в пункте пропуска. Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали правонарушителя возле пункта пропуска.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа), было открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Суд изберет для нарушителя меру пресечения.

Напомним, что ранее в аэропорту Борисполь депортированные грузины устроили дебош. Из-за своих действий граждане Грузии получили по запрету на въезд в Украину сроком на три года.

Также сообщалось, что контрабандисты пытались вывезти из Украины медицинские маски. Пограничники пресекли попытку злоумышленников переправить в Румынию партию медицинским масок.

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