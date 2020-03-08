Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Президент поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

"С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются" - подчеркнул глава государства Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта. Зеленский напомнил, что украинки сами также часто совершают подвиги, как и мужчины.

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“В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют “сильный пол“ на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день“ - написал президент.

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“Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность, а еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи“ - отметил Зеленский.

Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим подытожил он

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