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Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Комментариев: 2
Президент поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.
"С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются" - подчеркнул глава государства
"С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются" - подчеркнул глава государства
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта. Зеленский напомнил, что украинки сами также часто совершают подвиги, как и мужчины. 

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“В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют “сильный пол“ на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день“ - написал президент.

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“Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность, а еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи“ - отметил Зеленский. 

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Теги: Владимир Зеленский, 8 марта
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Комментариев (2)
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Alexsy    08.03.2020, 13:06
Оценка:  -22
Alexsy
А всего лишь 2 года назад пид@расы петрушки хотели запретить праздник утвержденный ООН!
Alexsy    08.03.2020, 13:29
Оценка:  -23
Alexsy
Коря запускай прогу, тут проти нашого "*кормильця*" педі комент.
Так у педіної ботоферми день проходить?!
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