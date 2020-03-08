С заболевшей гражданкой Молдовы летели украинцы: Им ограничат выезд

В самолете вместе с заболевшей женщиной летели 45 пассажиров.

В Молдове 7 марта был зафиксирован первый случай коронавируса. Заболевшей оказалась женщина, которая прилетела из Милана. Вместе с ней в самолете находились 45 пассажиров, в том числе, и украинцы.

Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

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Министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну рассказала, что впервые женщина почувствовала себя плохо еще в Италии 29 февраля. Она даже обратилась в больницу, где ей назначили антибиотики. Несмотря на болезнь, женщина приняла решение купить билет в Молдову. О плохом состоянии пограничникам она не сообщила.

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В Молдове женщине установили диагноз, назначили лечение. Состояние больной тяжелое, которое усложнено сахарным диабетом. Все еще существует угроза жизни.

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Власти страны установили полный список лиц, находившихся с больной во время полета. Среди них есть граждане Украины. Всем пассажирам на 14 дней ограничили выезд из страны, так как существует риск инфицирования. Все они будут находиться на карантине в домашних условиях.

Ранее сообщалось о 100 новых случаев коронавируса, которые были зафиксированы в Испании.

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