ДТП на Львовщине: Mercedes протаранил электроопору

Пьяный водитель пошел на обгон и не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и врезалась в электроопору, водитель и пассажирка госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Под Львовом в ДТП с пьяным водителем пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 8 марта.

Как передают в полиции, 36-летний водитель автомобиля Mercedes во время осуществления обгона не справился с управлением, выехал на тротуар и протаранил электроопору. На момент аварии водитель и пассажир автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения сам водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб поясничного отдела позвоночника, а его 28-летняя пассажирка - закрытую черепно-мозговую травму.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Теперь водителю грозит ограничения свободы сроком до 3 лет и возможное лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области возле города Батурин столкнулись две фуры. Тогда погибли оба водителя.

Также стало известно о ДТП в Харьковской области. На трассе Чугуев – Меловое на въезде в город Купянск автомобиль КамАЗ врезался в Daewoo Lanos. Тогда жертвами стали четыре человека.

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