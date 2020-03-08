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В Украину пытались ввезти рекордное количество валюты

Комментариев: 4
Валюту почти на 20 млн грн пытался ввезти мужчина, направлявшийся в Украину из Польши через пункт пропуска Угринев-Долгобичев.
Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину рекордного количества валюты
Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину рекордного количества валюты
скриншот видео

На Галицкой таможне изъяли рекордное количество валюты, которую пытались ввезти в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в воскресенье, 8 марта.

На пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, направлявшийся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил.

"Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году", - сказано в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное ст. 471 ТК Украины. В дальнейшем дело направят в суд.

Напомним, что ранее киевская таможня изъяла масонский ритуальный меч. В третий раз во время таможенного контроля международных почтовых отправлений киевские таможенники изымают мечи.

Также сообщалось, что на Волыни раскрыли коррупционную схему таможенников. СБУ поймала таможенников-коррупционеров. Общая сумма полученной взятки составляла более 12 тысяч долларов.

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Теги: Таможня, валюта, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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СлепойПью    08.03.2020, 14:59
Оценка:  +15
СлепойПью
Вот же страна ИДИОТОВ!
Вроде как ввоз в Украину возможен беспрепятственно и без налогов ЛЮБОЙ суммы! Об этом говорил даже сам ПреЗЕдент.
Это просто таможенники терпилу нашли, и "бабло отжали по беспределу". Вот тебе и вся новость.
Да здравствует таможня! Граница на замке!
СлепойПью    08.03.2020, 15:03
Оценка:  +13
СлепойПью
И да, тут только штраф мизерный, и назад п Польшу развернули. На каком основании было проведено изъятие?
Что это за бред? На месте терпилы, я бы этих "таможенников" с гавном смешал, еще и засудил на прилично "ай-ай-ай".
Штраф тут можно прилепить за контрабанду, до 50 тыс. грн. И всё!
tinkerrr    08.03.2020, 14:31
Оценка:  -16
tinkerrr
Радоваться надо, что хот кто-то ее в страну ввозит. А не как чинуши, которые по европейским банкам, вывезенную с Украины, распихивают.
Alexsy    08.03.2020, 15:03
Оценка:  -10
Alexsy
Здесь работает петрушкина ботоферма!
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