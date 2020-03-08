В Украину пытались ввезти рекордное количество валюты
На Галицкой таможне изъяли рекордное количество валюты, которую пытались ввезти в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в воскресенье, 8 марта.
На пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, направлявшийся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил.
"Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году", - сказано в сообщении.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное ст. 471 ТК Украины. В дальнейшем дело направят в суд.
Напомним, что ранее киевская таможня изъяла масонский ритуальный меч. В третий раз во время таможенного контроля международных почтовых отправлений киевские таможенники изымают мечи.
Также сообщалось, что на Волыни раскрыли коррупционную схему таможенников. СБУ поймала таможенников-коррупционеров. Общая сумма полученной взятки составляла более 12 тысяч долларов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Вроде как ввоз в Украину возможен беспрепятственно и без налогов ЛЮБОЙ суммы! Об этом говорил даже сам ПреЗЕдент.
Это просто таможенники терпилу нашли, и "бабло отжали по беспределу". Вот тебе и вся новость.
Да здравствует таможня! Граница на замке!
Что это за бред? На месте терпилы, я бы этих "таможенников" с гавном смешал, еще и засудил на прилично "ай-ай-ай".
Штраф тут можно прилепить за контрабанду, до 50 тыс. грн. И всё!