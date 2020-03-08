В Украину пытались ввезти рекордное количество валюты

Валюту почти на 20 млн грн пытался ввезти мужчина, направлявшийся в Украину из Польши через пункт пропуска Угринев-Долгобичев.

На Галицкой таможне изъяли рекордное количество валюты, которую пытались ввезти в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в воскресенье, 8 марта.

На пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, направлявшийся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил.

"Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году", - сказано в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное ст. 471 ТК Украины. В дальнейшем дело направят в суд.

Напомним, что ранее киевская таможня изъяла масонский ритуальный меч. В третий раз во время таможенного контроля международных почтовых отправлений киевские таможенники изымают мечи.

Также сообщалось, что на Волыни раскрыли коррупционную схему таможенников. СБУ поймала таможенников-коррупционеров. Общая сумма полученной взятки составляла более 12 тысяч долларов.

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