В Украине нет новых случаев коронавируса

Минздрав говорит, что в Украине по-прежнему зафиксирован только один случай коронавируса. Анализы остальных госпитализированных дали негативный результат на COVID-19.

В Украине по-прежнему зафиксирован только один случай коронавируса, поскольку анализы людей, госпитализированных с подозрением на инфекцию, дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 8 марта.

Отмечается, что ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы шесть человек, но их анализы не подтвердили наличие коронавируса. Также отрицательные результаты показали 14 образцов лиц, которые контактировали с заболевшим на коронавирус.

"В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в том числе шесть отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено", - сообщили в Минздраве.

Ранее стало известно, что в самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы летели украинцы. Теперь украинцы среди 45 пассажиров рейса помещены под двухнедельный карантин в Молдове. Сама заболевшая в стабильно тяжелом состоянии.

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