Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Вешать нельзя, хотя иногда очень хочется": Зеленский про олигархов

Комментариев: 23
Президент подчеркнул, что страна выбрала демократический путь развития.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с олигархами. В частности, он подчеркнул, что власть создает “демократическое государство с едиными правилами и законом для всех“. Об этом говорится в интервью главы страны изданию The Guardian.

Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее - рассказал президент

Читай также: Опубликовано полное интервью Зеленсного The Guardian: Главные тезисы

Зеленский раскритиковал покупку Ринатом Ахметовым нового дома во Франции. В условиях воюющей страны президент назвал данный поступок неуместным. 

Если будет война, то все, что им (олигархам - ред.) принадлежит в этой стране, будет равно нулю. Стоимость их активов будет равна нулю. Поэтому они должны помогать – не нарушая закон. А мы должны сделать все, чтобы они не выводили деньги сейчас и чтобы им было выгодно вернуть в страну то, что выведено ранее - отметил он

Читай также: Зеленский: В России появится новый президент

Зеленский подчеркнул, что олигархи не должны влиять на политику. Также он прокомментировал отношения с Игорем Коломойским. По его словам, олигарх не звонит и ни о чем не просит.

Нет. Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия - подытожил Зе

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, олигархи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (23)
Отсортировать по дате Вниз
Spellpusha    08.03.2020, 16:23
Оценка:  0
Spellpusha
що буде якщо путіна повісити? буде тухла пудирка
Spellpusha    08.03.2020, 16:21
Оценка:  +1
Spellpusha
пудиркiна на гiляку!
Spellpusha    08.03.2020, 16:19
Оценка:  +2
Spellpusha
я сподіваюся зеленский скаже правду, що кремлівський злочинець - володимир володимирович пудиркін повинен бути повiшан на власних кишках
Letohradek    08.03.2020, 16:15
Оценка:  +1
Letohradek
я не понял ... вор Коломойский уже в тюрьме или повешанный?
Spellpusha    08.03.2020, 16:20
Оценка:  +2
Spellpusha
що до друзiв януковоча?
Брюква_и_Клюква    08.03.2020, 16:15
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
У нас 7 миллиардеров. Из на двоих работает сам Нелох, еще на одного - его премьер Шмыгаль. Давай, Волотька, дерзай!
Spellpusha    08.03.2020, 16:13
Оценка:  +3
Spellpusha
Путін військовий злочинець, повинен бовтатися на мотузці поряд з усіма своїми кремлівськими свиночурбанами та комуняками
Путин-Xyйло    08.03.2020, 16:09
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Если бы Зеленский меньше говорил, оставалось бы больше времени на обдумывание того что он собирается сказать!
Spellpusha    08.03.2020, 16:02
Оценка:  +5
Spellpusha
в першу чергу потрібно вішати кремлівських чиновників, і я сподіваюся це скоро буде, коли доберемося до москвабадщіни
zveroboy111    08.03.2020, 15:29
Оценка:  0
zveroboy111
Бреше, падло.
KIBARG    08.03.2020, 15:29
Оценка:  +10
KIBARG
Вешать? Ты хоть одного посади сначала, балабол. Или там оштрафуй, ну хоть что-нибудь. Языком чесать-не страной управлять.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь