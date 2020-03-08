"Вешать нельзя, хотя иногда очень хочется": Зеленский про олигархов

Президент подчеркнул, что страна выбрала демократический путь развития.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с олигархами. В частности, он подчеркнул, что власть создает “демократическое государство с едиными правилами и законом для всех“. Об этом говорится в интервью главы страны изданию The Guardian.

Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее - рассказал президент

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Зеленский раскритиковал покупку Ринатом Ахметовым нового дома во Франции. В условиях воюющей страны президент назвал данный поступок неуместным.

Если будет война, то все, что им (олигархам - ред.) принадлежит в этой стране, будет равно нулю. Стоимость их активов будет равна нулю. Поэтому они должны помогать – не нарушая закон. А мы должны сделать все, чтобы они не выводили деньги сейчас и чтобы им было выгодно вернуть в страну то, что выведено ранее - отметил он

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Зеленский подчеркнул, что олигархи не должны влиять на политику. Также он прокомментировал отношения с Игорем Коломойским. По его словам, олигарх не звонит и ни о чем не просит.

Нет. Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия - подытожил Зе

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