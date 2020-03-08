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В Одесской области демонтировали два памятника Ленину

Комментариев: 5
В Одесской области остаются нетронутыми еще три памятника Владимиру Ленину.
В Одесской области демонтировали два памятника Ленину
В Одесской области демонтировали два памятника Ленину
Коллаж

В Одесской области демонтированы два памятника Владимиру Ленину. Демонтажу способствовали местные власти. Об этом сообщает сообщество в Facebook Декоммунизация.Украина. 

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“Недавно местные власти Одесской области способствовали демонтажу двух памятников Ленину в селах Голица и Владычень Болградского района. В селе Голица вместо Ленина теперь крест. В селе Владычень - пустой постамент“ - говорится в сообщении.

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В Одесской области остаются еще три памятника Ленину - в селах Виноградовка, Калчева и Железнодорожное Болградского района.

Как местные жители реагируют на возможный демонтаж - смотрите на видео.

Ранее сообщалось о том, что одесские чиновники переименовали бюст Маркса, чтобы не демонтировать.

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Теги: Одесская область, памятник ленину, демонтаж
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    08.03.2020, 16:23
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Надо провести экспертизу. Некоторых лененов довольно-таки за дорого покупают частные музеи. Опять же, плюс местному бюджету.
Alexsy    08.03.2020, 15:16
Оценка:  -13
Alexsy
ОСТОРОЖНО!!!!
ЗДЕСЬ За ворованные деньги работают лизуны порошенковской жопы!!!
Брюква_и_Клюква    08.03.2020, 16:21
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
А ты, Леха, видать, альтруист и корябаешь всякую xyйню бесплатно?
СлепойПью    08.03.2020, 15:13
Оценка:  +10
СлепойПью
То то я и думаю, почему жить стало лучше? Вместо Ленина теперь КРЕСТ - вот почему!
Да вы там СОВСЕМ 36AHYЛИСЬ?
Давайте вместо интернета повесим колокол! Просто большой колокол! Какова идея?
И полицию нарядим в рясы, и вместо автоматов выдадим им кресты, чтоб демонов изгоняли!
Духовный_скреп    08.03.2020, 15:06
Оценка:  +14
Духовный_скреп
На Московии холопы любят собираться на панихиды по убиенному царю Николаю возле памятников убийцы..Надо мышибратьям подарить шаролобых истуканов.
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