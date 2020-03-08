В Одесской области остаются нетронутыми еще три памятника Владимиру Ленину.

В Одесской области демонтировали два памятника Ленину Коллаж

В Одесской области демонтированы два памятника Владимиру Ленину. Демонтажу способствовали местные власти. Об этом сообщает сообщество в Facebook Декоммунизация.Украина.

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“Недавно местные власти Одесской области способствовали демонтажу двух памятников Ленину в селах Голица и Владычень Болградского района. В селе Голица вместо Ленина теперь крест. В селе Владычень - пустой постамент“ - говорится в сообщении.

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В Одесской области остаются еще три памятника Ленину - в селах Виноградовка, Калчева и Железнодорожное Болградского района.

Как местные жители реагируют на возможный демонтаж - смотрите на видео.

Ранее сообщалось о том, что одесские чиновники переименовали бюст Маркса, чтобы не демонтировать.

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