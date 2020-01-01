В среднем зарплаты женщин на 22-23% меньше, чем у мужчин - Милованов
- Меньше всего женщины зарабатывают в таких сферах:
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“Только в одной области средняя зарплата женщин больше. В административном обслуживании они получали 102,9% по сравнению с мужчинами“ - отметил Милованов.
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“По всем отраслям средняя зарплата женщин составила 78,1%. Это в четвертом квартале 2019 года. В предыдущих кварталах уровень зарплаты был примерно такой - 75,7% (3 апреля 2019), 77,8% (2 кв), 77,2 (1 кв), 77,7 (4 апреля 2018), 76,1% (3 кв), 78,6% (2 кв), 78,4% (1 кв)“ - отметил Милованов.
Нравится нам это или нет - женщины получают в среднем значительно меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Через образование, борьбу со стереотипами и дискриминацией, реформой рынка труда в целом - подытожил Милованов
Напомним, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его команду. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.
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