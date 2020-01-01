В среднем зарплаты женщин на 22-23% меньше, чем у мужчин - Милованов

Тимофей Милованов привел данные Госстата в 4 квартале 2019 года.

Тимофей Милованов заявил о том, что женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. В среднем разница составила 22-23%. Об этом бывший министр развития экономики Тимофей Милованов написал в Facebook.

Меньше всего женщины зарабатывают в таких сферах:

1. Почта - женщины получают 64,9% (на треть меньше) от зарплат мужчин.

2. Финансы - 66,7%.

3. Ученые - 78,2%.

4. Авиатранспорт - 76,2%.

5. Сельское хозяйство - 78,7%.

Читай также: Милованов рассказал, почему не остается в Кабмине “Только в одной области средняя зарплата женщин больше. В административном обслуживании они получали 102,9% по сравнению с мужчинами“ - отметил Милованов.

Небольшой разрыв наблюдается в сфере образования. Зарплата женщин в этой сфере составляет 98,1% от зарплаты мужчин.

Читай также: Милованов рассказал про угрозы экономике из-за коронавируса “По всем отраслям средняя зарплата женщин составила 78,1%. Это в четвертом квартале 2019 года. В предыдущих кварталах уровень зарплаты был примерно такой - 75,7% (3 апреля 2019), 77,8% (2 кв), 77,2 (1 кв), 77,7 (4 апреля 2018), 76,1% (3 кв), 78,6% (2 кв), 78,4% (1 кв)“ - отметил Милованов.

Нравится нам это или нет - женщины получают в среднем значительно меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Через образование, борьбу со стереотипами и дискриминацией, реформой рынка труда в целом - подытожил Милованов