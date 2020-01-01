Малюська поздравил жену и спросил, не слишком ли у него глупый вид

Министр юстиции поздравил супругу с Международным женским днем.

Украинские политики активно поздравляют любимых с 8 марта. В частности, министр юстиции Дмитрий Малюська сделал романтической снимок с большой розой, которую, вероятно и презентует супруге.

Денис Малюська также поздравил с 8 марта всех женщин.

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“Спросил жену, не слишком ли глупый вид на фото, как для поздравления с 8 марта. Она ответила, что после снимка вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины“ - написал Малюська.

Министр юстиции Денис Малюська поздравляет женщин с 8 марта Facebook

Денис Малюська пообещал обеспечить равенство прав на нормативном уровне!

Завтрак с обедом для трех дочерей и жены уже приготовил (как собственно и ежедневно) - отметил он

Ранее министр юстиции удивил позой, как он читает книгу.

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