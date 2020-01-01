Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Малюська поздравил жену и спросил, не слишком ли у него глупый вид

Комментариев: 0
Министр юстиции поздравил супругу с Международным женским днем.
Министр юстиции Денис Малюська
Министр юстиции Денис Малюська
Facebook

Украинские политики активно поздравляют любимых с 8 марта. В частности, министр юстиции Дмитрий Малюська сделал романтической снимок с большой розой, которую, вероятно и презентует супруге.

Денис Малюська также поздравил с 8 марта всех женщин. 

Читай также: В Раде появилось постановление об увольнении министра юстиции

“Спросил жену, не слишком ли глупый вид на фото, как для поздравления с 8 марта. Она ответила, что после снимка вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины“ - написал Малюська.

Министр юстиции Денис Малюська поздравляет женщин с 8 марта
Министр юстиции Денис Малюська поздравляет женщин с 8 марта
Facebook

Денис Малюська пообещал обеспечить равенство прав на нормативном уровне!

Завтрак с обедом для трех дочерей и жены уже приготовил (как собственно и ежедневно) - отметил он

Ранее министр юстиции удивил позой, как он читает книгу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook 

Поделись:
Теги: Денис Малюська, 8 марта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь