На Донбассе из-за обстрела сгорел пункт ВСУ

Вблизи Марьинки произошел пожар из-за обстрела сепаратистов. Огнем был поврежден украинский опорный пункт.

В результате вражеского обстрела вблизи Марьинки произошел пожар, повлекший повреждение опорного пункта украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сепаратисты открыли огонь по подразделениям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, повлекших возгорание сухой травы.

Отмечается, что из-за сильного ветра пожар быстро дошел к позициям украинских подразделений. Огнем был поврежден один из опорных пунктов, другой удалось спасти. Пламя также приблизилось к жилым домам, однако было быстро локализовано.

Напомним, за сутки 6 марта на Донбассе один военный погиб, четверо получили ранения.

Также сообщалось, что снайпер сепаратистов ранил жителя Марьинки. Вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории. Поэтому ВСУ не открывали ответный огонь.

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