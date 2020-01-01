У жительницы Житомира подозревают коронавирус

Женщина еще в январе вернулась из Италии. Сейчас ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В Житомирскую городскую больницу №1 с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации, передает УНИАН.

Отмечается, что сегодня утром в Житомир в больницу из города Овруч Житомирской области доставили женщину с температурой, которая заметила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

По информации ОГА, женщина еще в январе вернулась из Италии.

"Она сама позвонила к врачам, они и отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают", - добавили в ОГА.

В ведомстве уточнили, что сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. В отношении людей, с которыми женщина контактировала, информации нет. Пока что диагноз у женщины не подтвержден и он будет установлен в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы летели украинцы. Теперь украинцы среди 45 пассажиров рейса помещены под двухнедельный карантин в Молдове. Сама заболевшая в стабильно тяжелом состоянии.

Коронавирус: в Европе больше 9 тыс заболевших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet