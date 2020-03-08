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День на Донбассе: ранены шесть военных, один погиб

Комментариев: 12
На Донбассе в результате обстрелов с начала суток погиб военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма.
Сепаратисты четыре раза обстреляли украинских военных
Сепаратисты четыре раза обстреляли украинских военных
прес-служба Міноборони

На Донбассе в течение суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение воскресенья сепаратисты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение, подчеркнули в штабе.

Во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены три украинских военных. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

В частности, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Опытно, Авдеевки. Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с н.п. Хутор Вильный - из гранатометов различных систем.

Ранее сегодня сообщалось, что вблизи Марьинки произошел пожар из-за обстрела сепаратистов. Огнем был поврежден украинский опорный пункт.

Также сообщалось, что снайпер сепаратистов ранил жителя Марьинки. Вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории. Поэтому ВСУ не открывали ответный огонь.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ранение, ВСУ, погибшие, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Boxelohos    09.03.2020, 02:14
Оценка:  0
Boxelohos
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
БийКацапів    08.03.2020, 23:58
Оценка:  0
БийКацапів
По сути, у нас в стране Головно-командующего нету. Есть только Клоун-Пи.здабол, у которого только одна цель - отмазать Вора Коломойского от тюрьмы.
А защищать Украину Жи.дам незачем, им не жалко отдать Путлу, это не ихняя страна.
Rikstal    08.03.2020, 23:54
Оценка:  0
Rikstal
Зеленський казав, що хоче прославитися, як миротворець. А оці "ответки" ВСУ - велика перешкода до мети!
БийКацапів    08.03.2020, 23:49
Оценка:  -1
БийКацапів
Забить надо уже на обманы США, Европы и надо строить своё Ядерное Оружие , как это делал Израиль.
Выбора и надежд уже у нас не остало.сь
БийКацапів    08.03.2020, 23:47
Оценка:  0
БийКацапів
Другая страна уже бы бомбила Донецк, в ответку, а наш неЛОХ в носу ковыряется.

Надо срочно убирать Зелёного Слугу Жи.дов. Солько ещё Украинских солдат должно погибнуть, чтобы начать наступление и сравнять Донецк с землёй?
БийКацапів    08.03.2020, 23:46
Оценка:  0
БийКацапів
ЗеЛох, где бл.я твоё гре.банное ПЕРЕМИРИЕ? Ты не дотянешь и один год Президентом.
БийКацапів    08.03.2020, 23:46
Оценка:  +1
БийКацапів
Необходимо собирать людей и гнать эту Воровскую, Анти- Ураинскую Жи.довскую власть с Украины, вместе с Кацапами.
БийКацапів    08.03.2020, 23:44
Оценка:  0
БийКацапів
Слушай ЗЕлупа Вора Коломойского,чтобы твои дети света белого невидели. Ты паскуда какого хе.ра стал Президентом, чтобы держать Украинских солдат как пушечное мясо ?
zveroboy111    08.03.2020, 23:43
Оценка:  +2
zveroboy111
Ну що, падло невірне, допомогло тобі твоє "перестать стрелять"?
zveroboy111    08.03.2020, 23:43
Оценка:  +1
zveroboy111
Ну що, падло невірне, допомогло тобі твоє "перестать стрелять"?
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