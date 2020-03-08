День на Донбассе: ранены шесть военных, один погиб

На Донбассе в результате обстрелов с начала суток погиб военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма.

На Донбассе в течение суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение воскресенья сепаратисты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение, подчеркнули в штабе.

Во время вражеских обстрелов украинских позиций ранены три украинских военных. Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

В частности, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Опытно, Авдеевки. Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с н.п. Хутор Вильный - из гранатометов различных систем.

Ранее сегодня сообщалось, что вблизи Марьинки произошел пожар из-за обстрела сепаратистов. Огнем был поврежден украинский опорный пункт.

Также сообщалось, что снайпер сепаратистов ранил жителя Марьинки. Вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории. Поэтому ВСУ не открывали ответный огонь.

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