Милованов объяснил, почему у женщин зарплата бывает меньше

Женщины больше времени уделяют дому и семье, оттого имеют меньше времени на развитие навыков и карьеру.

Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на данные Госстата сообщил, что женщины в среднем получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины. Об этом, в воскресенье, 8 марта, он написал на своей странице в Facebook.

По мнению экс-министра, у такой тенденции есть причины.

В частности, по его словам, за ту же должность женщинам платят меньше, но это можно доказать и обжаловать в судах.

Также в компаниях, где платят больше, владельцы или топ-менеджмент предпочитают мужчин. Милованов считает это “чисто теоретической возможностью”.

“Культура и стереотипы в обществе предпочитают мужчин в продвижение в карьере. Таким образом, на высших должностях с большими зарплатами становится больше мужчин. Мне кажется, это потенциально возможно, как гипотеза”, - написал он.

Также, по словам Милованова, женщины больше проводят времени за домашней работой и поэтому имеют меньше времени на развитие навыков и карьеры

“Если это так, то государственная политика и осовременивание рынка труда могут помочь исправить эту проблему”, - пишет бывший чиновник.

Помимо прочего, Милованов написал, что есть “типично мужские” должности и “типично женские”.

“Типично мужские должности имеют более высокую зарплату. Лично я не верю в “типично мужские” и “типично женские” должности. Но предполагаю, что общество может в такое верить, особенно когда это касается руководящих должностей”, - уточнил он.

Ранее экс-глава Минэкономики Тимофей Милованов объяснил почему не согласился оставаться в новом правительстве.

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