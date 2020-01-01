Разумков: Оценка работы Кабмина - на табло Рады

Бывший премьер не выполнил то, что от него ожидали. Разумков надеется, что новый Кабмин с задачами справится.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал смену правительства, сообщает УНИАН со ссылкой на его выступление в эфире канала Украина 24.

Говоря об отставке Кабмина, Разумков выразил мнение, что "в определенной степени соответствует действительности" мнение о том, что экс-премьер-министр Алексей Гончарук "не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили".

"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство, и я очень надеюсь, что эффективность его будет больше", - сказал он.

Спикер Рады добавил, что надеется, исходя из информации, "которую мы все имели, когда подходили к избранию сначала премьер-министра Украины, после этого - Кабинета министров Украины", что они "смогут справиться с теми вызовами, которые сегодня будут перед ними стоять".

Напомним, 4 марта парламент 353 голосами отправил в отставку правительство Гончарука и назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля.

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