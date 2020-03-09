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ДТП под Житомиром: Погибли женщина и ее ребенок-итальянка

Комментариев: 5
Также погибли водители легковушек.
Авария под Житомиром
Авария под Житомиром
zt.npu.gov.ua

9 марта утром на автодороге “Житомир-Черновцы“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли три человека, позже в больнице умерла еще одна. Начато расследование обстоятельств происшествия, сообщает Нацполиция.

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Установлено, что около 4:15 в с. Любар произошло лобовое столкновение автомобилей Дэу Ланос и БМВ-523. По предварительной информации, 23-летний водитель БМВ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате от полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя и пассажирка Дэу Ланос. В реанимационном отделении больницы умер ребенок, который находился в Дэу.

Сейчас в медицинском учреждении находится пассажир БМВ-523, житель с. Громады Любарского района, 1994 года рождения.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Любарского ОП и Главного управления Нацполиции в области. 

Известно, что пассажирка Дэу Ланос, 1985 года, гражданка Украины. Погибшая девочка в возрасте 1 год и 3 месяца, ее ребенок, гражданка Италии. По имеющейся информации, женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в столичный аэропорт вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом произошло страшное ДТП с опрокидыванием.

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Теги: Житомир, ДТП, фото
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    09.03.2020, 14:02
Оценка:  +25
ВосставшийИзБана
Вот интересно: пол дня прошло, а на бм ни слова про Шевченко. Плохой знак. в стиле "разница какая".
Путин-Xyйло    09.03.2020, 16:39
Оценка:  +11
Путин-Xyйло
На БМ говорите?! Вот если бы якобы прИзедент "вспомнил", то подхватили бы или сегодня был др какого нибудь поПса, а так им не интересно.
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 17:05
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Вот я и пишу - плохой знак.
П    09.03.2020, 17:14
Оценка:  +3
П
Так чей ресурс,не знал?
П    09.03.2020, 17:15
Оценка:  +2
П
Порошенко-Ахметов-Курченко.
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