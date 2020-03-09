ДТП под Житомиром: Погибли женщина и ее ребенок-итальянка

Также погибли водители легковушек.

9 марта утром на автодороге “Житомир-Черновцы“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли три человека, позже в больнице умерла еще одна. Начато расследование обстоятельств происшествия, сообщает Нацполиция.

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Установлено, что около 4:15 в с. Любар произошло лобовое столкновение автомобилей Дэу Ланос и БМВ-523. По предварительной информации, 23-летний водитель БМВ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате от полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя и пассажирка Дэу Ланос. В реанимационном отделении больницы умер ребенок, который находился в Дэу.

Сейчас в медицинском учреждении находится пассажир БМВ-523, житель с. Громады Любарского района, 1994 года рождения.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Любарского ОП и Главного управления Нацполиции в области.

Известно, что пассажирка Дэу Ланос, 1985 года, гражданка Украины. Погибшая девочка в возрасте 1 год и 3 месяца, ее ребенок, гражданка Италии. По имеющейся информации, женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в столичный аэропорт вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом произошло страшное ДТП с опрокидыванием.