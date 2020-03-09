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На Запорожчине поезд насмерть сбил лежащую на рельсах женщину

Комментариев: 1
Наезд произошел на станции села Могиляны.
Поезд сбил женщину, лежавшую на рельсах
Поезд сбил женщину, лежавшую на рельсах
wikipedia.org

В полицию девятого марта около трех ночи поступило сообщение от дежурной станции села Могиляны, что поезд сообщением Запорожье-Ужгород допустил наезд на человека. Об этом говорится в сообщении полиции.

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Как пояснил следственно-оперативной группе машинист, женщина лежала на путях. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Неизвестная погибла на месте происшествия.

Несколько часов полицейские устанавливали личность женщины. Ею оказалась 33-летняя жительница Могилян, у которой осталось двое малолетних детей - 12-ти и 6-ти лет.

По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, начато досудебное расследование по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский арбитр попал под поезд, убегая от полиции.

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Теги: полиция, поезд, Запорожская область
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 16:09
Оценка:  +14
ВосставшийИзБана
Лежащую наверно все-таки переехал, а не сбил.
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