На Запорожчине поезд насмерть сбил лежащую на рельсах женщину

Наезд произошел на станции села Могиляны.

В полицию девятого марта около трех ночи поступило сообщение от дежурной станции села Могиляны, что поезд сообщением Запорожье-Ужгород допустил наезд на человека. Об этом говорится в сообщении полиции.

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Как пояснил следственно-оперативной группе машинист, женщина лежала на путях. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Неизвестная погибла на месте происшествия.

Несколько часов полицейские устанавливали личность женщины. Ею оказалась 33-летняя жительница Могилян, у которой осталось двое малолетних детей - 12-ти и 6-ти лет.

По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, начато досудебное расследование по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский арбитр попал под поезд, убегая от полиции.