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В Запорожье девочку убило статуей Маша и медведь

Комментариев: 3
Трагедия произошла в парке отдыха.
Статуя упала на ребенка
Статуя упала на ребенка
verge.zp.ua

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В Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха Дубовая роща  из-за падения деревянной статуи “Маша и медведь“ от травм погибла 10-летняя девочка.  Об этом сообщил запорожский активист Андрей Лукин. По словам блогера, сегодня ему сообщили о смерти пострадавшей девочки.

Инцидент произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке. На девочку упала незакрепленная статуя весом 200 кг. В бессознательном состоянии девочку госпитализировали в больницу, где она скончалась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя

Публикация от Запорожье (@its_zp)

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожчине поезд насмерть сбил лежащую на рельсах женщину.

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Теги: Запорожье, смерть, ребенок, статуя
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Комментариев (3)
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pravda77    09.03.2020, 17:06
Оценка:  -3
pravda77
Кошмар...бедный ребенок. Ну, как так можно делать , что за безалаберщина.
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 16:14
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
А все потому что упразднили всевозможные инспекции под предлогом борьбы с коррупцией. А теперь еще добавили "какая разница".
Колишній-східняк    09.03.2020, 16:05
Оценка:  +16
Колишній-східняк
Хто не закріпив - лінчувати, щоб іншим не повадно було.
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