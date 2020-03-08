В Запорожье девочку убило статуей Маша и медведь
Читай также: Под Запорожьем в пищеводе пациента нашли нож
В Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха Дубовая роща из-за падения деревянной статуи “Маша и медведь“ от травм погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщил запорожский активист Андрей Лукин. По словам блогера, сегодня ему сообщили о смерти пострадавшей девочки.
Инцидент произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке. На девочку упала незакрепленная статуя весом 200 кг. В бессознательном состоянии девочку госпитализировали в больницу, где она скончалась.
Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя
Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожчине поезд насмерть сбил лежащую на рельсах женщину.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.