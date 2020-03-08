В Запорожье девочку убило статуей Маша и медведь

Трагедия произошла в парке отдыха.

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В Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха Дубовая роща из-за падения деревянной статуи “Маша и медведь“ от травм погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщил запорожский активист Андрей Лукин. По словам блогера, сегодня ему сообщили о смерти пострадавшей девочки.

Инцидент произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке. На девочку упала незакрепленная статуя весом 200 кг. В бессознательном состоянии девочку госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожчине поезд насмерть сбил лежащую на рельсах женщину.