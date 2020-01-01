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Дипломат из Гвинеи-Бисау пытался вывезти из Украины 1500 пачек сигарет

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Контрабанду дипломат пытался замаскировать в машине.
Сигареты были спрятаны в авто
Сигареты были спрятаны в авто
Mukachevo.net

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Водитель с дипломатическим паспортом Гвинеи-Бисау во во время прохождения паспортного контроля вызвал подозрение у закарпатских пограничников. У них возникли сомнения относительно законности намерений иностранца при пересечении границы. Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины.

Их нашли в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля. Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, которыми замаскировали табак.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПП Ужгород дипломата поймали на крупной контрабанде.

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Теги: контрабанда, сигареты
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