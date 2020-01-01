Фигурант по делу MH17 штурмовал военную базу в Крыму - военный

В 2014 году Василий Геранин принимал непосредственное участие в захвате украинской военной части.

Василий Геранин, который был идентифицирован СБУ как полковник ГРУ вооруженных сил РФ и который фигурировал в опубликованных спецслужбой аудиозаписях о катастрофе лайнера MH17, руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае в марте 2014 года. Об этом журналистам проекту Радио Свобода рассказал украинский военный Сергей Гундер, который в 2014 году был начальником штаба указанной воинской части.

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“Приехал части на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданском. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он команды и отдавал своим людям“, - рассказал офицер ВМС Украины Сергей Гундер.

Также, как сообщил военный, вместе с Гераниным в штурме воинской части принимал участие бывший командир боевиков на Донбассе Игорь Безлер.

Еще в день падения Боинга рейса MH17 17 июля 2014 СБУ опубликовала аудиозаписи переговоров боевиков, касающиеся катастрофы. На одном из этих записей, фигурируют Василий Геранин и Игорь Безлер. В частности, по версии СБУ, в опубликованных переговорах можно услышать, как Игорь Безлер отчитывается перед Геранин о сбитии Боинга.

Судя по аудиозаписи, разговор состоялся через полчаса после падения лайнера. По данным Службы безопасности Украины, полковник ГРУ Василий Геранин на тот момент курировал главаря горловских боевиков Игоря Безлера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17.

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