На крышу автомобиля были сброшены два заряда ВОГ. На машине четко видна маркировка эмблемы Красного креста.

Сепаратисты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 9 марта.

Отмечается, что атака была произведена в районе села Талаковка в Донецкой области.

"Противник предпринял коварный обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал", – говорится в сообщении.

В штабе считают, что такие преступные действия врага в очередной раз продемонстрировали дерзкое пренебрежение сепаратистами всех правил международного гуманитарного права по ведению боевых действий.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе дроны сепаратистов обстреляли санитарный автомобиль

Напомним, за сутки 8 марта на Донбассе в результате шести обстрелов погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму.

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