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На Донбассе дроны сепаратистов обстреляли санитарный автомобиль

Комментариев: 1
На крышу автомобиля были сброшены два заряда ВОГ. На машине четко видна маркировка эмблемы Красного креста.
Последствия обстрела санитарного автомобиля
Последствия обстрела санитарного автомобиля
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Сепаратисты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 9 марта.

Отмечается, что атака была произведена в районе села Талаковка в Донецкой области.

"Противник предпринял коварный обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал", – говорится в сообщении.

В штабе считают, что такие преступные действия врага в очередной раз продемонстрировали дерзкое пренебрежение сепаратистами всех правил международного гуманитарного права по ведению боевых действий.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе дроны сепаратистов обстреляли санитарный автомобиль

Напомним, за сутки 8 марта на Донбассе в результате шести обстрелов погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму.

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Теги: фото, донбасс, обстрел, беспилотник, сепаратисты, ВСУ, автомобиль, дрон, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 17:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А чего от них еще ждать?
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