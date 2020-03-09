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MH17: суд засекретил данные "десятков свидетелей"

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Свидетели из "ДНР" и из России подвергаются серьезному риску при даче показаний, отметил прокурор Вард Фердинандуссе.
В Нидерландах прошло первое слушание по делу о катастрофе MH17
В Нидерландах прошло первое слушание по делу о катастрофе MH17

Имена десятков свидетелей по делу о катастрофе малайзийского авиалайнера MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, останутся засекреченными. Об этом сказал во время выступления нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе, сообщает УНН в понедельник, 9 марта.

"Многие десятки свидетелей хотели поделиться тем, что они пережили 17 июля 2014 года в период до и после того дня, как они увидели, как установка БУК была доставлена, что они увидели на месте запуска ракеты, что они знали об организациях подзащитных", – сказал прокурор.

По его словам, все эти свидетельские показания предоставляют важную информацию для расследования, они "представляют собой кусочки головоломки", которые вместе с фотографиями и видеозаписями, перехватами телефонных разговоров, экспертными заключениями и всеми другими доказательствами "образуют надежное дело".

"Свидетели в зоне, контролируемой "ДНР", и свидетели из Российской Федерации подвергаются серьезному риску при даче показаний... По этой причине следственный судья решил, что имена десятков свидетелей в этом деле должны оставаться в тайне", – добавил Фердинандуссе.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Также стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Путин-Xyйло    09.03.2020, 20:34
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Что "случится раньше: приговор Гаагского трибунала или изменение "конституции" РФии с разрешением не признавать решения международных судов?
navigator2    09.03.2020, 20:13
Оценка:  +25
navigator2
расія гафно і вбивця- треба це тепер тільки офіціально оформити
Boxelohos    09.03.2020, 20:08
Оценка:  +23
Boxelohos
Те, кто думает, что Шарий говорит правду, читайте опровержения его опусов по запросу в гугле ФЕЙКИ ШАРИЯ. Его “опровержения“ русских новостей типа распятых мальчиков нужны лишь чтобы создать иллюзию правдоруба. Журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким.
Колишній-східняк    09.03.2020, 19:13
Оценка:  +25
Колишній-східняк
Чим, чим, а льодорубом, полонієм і Новачком воно володіють майстерно.
drozdikus    09.03.2020, 19:42
Оценка:  -29
drozdikus
Какой ты нудный... Надеюсь не женат.. Жену жалко твою... Ибо ты тошнотик
Letohradek    09.03.2020, 19:57
Оценка:  +24
Letohradek
Краматорский узбек, тебе не все ли равно, есть у него жена или нет? Главное, что у тебя есть парень ))
Колишній-східняк    09.03.2020, 20:22
Оценка:  +25
Колишній-східняк
Зря.
drozdikus    09.03.2020, 20:24
Оценка:  -28
drozdikus
Овца свали нах. Сегодня с 3щербными лень говорить
Колишній-східняк    09.03.2020, 20:27
Оценка:  +24
Колишній-східняк
Зря надеешься.
Путин-Xyйло    09.03.2020, 20:30
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Мушка-дрозДофила разбушевалась
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