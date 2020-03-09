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В Виннице прошел крестный ход против коронавируса

Комментариев: 6
Крестный ход – "является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса", объяснили в УПЦ МП.
Участники крестного хода в Виннице
Участники крестного хода в Виннице
VЕЖА

В Виннице Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход Торжество православия для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило местное издание Vежа.

Как заявили организаторы, это шествие – "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, и является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса".

Несколько тысяч участников хода двинулись от Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в сторону Спасо-Преображенского собора, который верующие Московского патриархата считают "захваченным". После Объединительного Собора в декабре 2018 года главный храм Винницы, настоятелем которого является митрополит Винницкий и Барский Симеон, перешел к новосозданной Поместной украинской церкви.

"Во главе колонны двигались священники, за ними – мужчины и женщины, которые несли большие иконы в массивных деревянных конструкциях. Дальше – остальные верующих. Двигаясь по центру города, участники колонны пели церковные песни о спасении. Ход охраняла полиция", – говорится в сообщении.

На углу улиц Соборной и Гоголя колонна верующих отказалась пропустить карету "скорой" с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Машина вынуждена была искать объездной путь.

В итоге колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где в это время шла служба. Поэтому сторонники российской церкви расположились на площади Шевченко. Они установили столы, на которые поставили самые большие иконы, и провели молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице прошел крестный ход против коронавируса

Фото: VЕЖА 
 

Как известно, 2 марта в Украине был подтвержден один случай заболевания коронавирусом. 39-летний пациент находится в больнице Черновцов, его жена – на обсервации.

Сегодня стало известно, что у заболевшего буковинца повторно диагностировали коронавирус. Уже завтра медики проведут консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента.

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Теги: Украина, церковь, Винница, УПЦ МП, крестный ход, православная церковь, Коронавирус, крестный ход Украина, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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СлепойПью    09.03.2020, 23:17
Оценка:  +1
СлепойПью
Вот дол6ое6ы!
Asmo    09.03.2020, 23:04
Оценка:  +4
Asmo
Что может быть эффективнее против вируса, чем потолкаться в толпе потенциальных переносчиков... Хотя с другой стороны ускоренная селекция от православия )
ВосставшийИзБана    09.03.2020, 22:51
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
ХГМ (Христос головного мозга).
TarasChuprynka    09.03.2020, 22:43
Оценка:  +9
TarasChuprynka
Московські попи навіть вірус використали для зміцнення свого іміджу.
Колишній-східняк    09.03.2020, 22:23
Оценка:  +14
Колишній-східняк
саме таких збіговиськ для якнайшвидшого розповсюдження цієї зарази і не вистачає....
Колишній-східняк    09.03.2020, 22:26
Оценка:  +13
Колишній-східняк
потім ще цілим натовпом розцілуєте ікони...
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