В Раде усилили меры по предупреждению коронавируса

В здание парламента до 3 апреля будут пускать только народных депутатов и работников Аппарата Верховной Рады.

Разумков ввел в Раде дополнительные меры по предупреждению коронавируса

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Как отмечается, до 3 апреля будет ограничено допуск к административным зданиям, сооружений и служебных помещений ВР всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

Кроме того, до 3 апреля приостановили личный прием граждан народными депутатами в административных зданиях Верховной рады.

Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

Ранее сообщалось, что для нардепов ввели ограничения из-за коронавируса. Народным депутатам настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за границу до изменения эпидемической ситуации в мире.

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