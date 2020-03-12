В Италии украинка попала в реанимацию с Covid-19 - активистка

Женщина официально работала в городе Ровато провинции Брешия. Сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Италии у украинки, которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила активистка Оксана Федкив на своей странице в Facebook.

"Наша украинка, Раиса Малышева (07.08.1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубированна, в очень тяжелом состоянии", - написала Федкив.

Она отметила, что сейчас нужно выяснить с кем общалась женщина, чтобы эти люди могли обратиться к врачам.

Тем временем в Украине утроилось количество зараженных коронавирусом. Сегодня стало известно о двух новых подтвержденных случаях.

Еапомним, в конце февраля у украинки в Италии выявили коронавирус. Девушка почувствовала себя плохо, находясь на отдыхе. Всех, кто с ней контактировал, поместили на карантин.

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