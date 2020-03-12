Зеленский подписал закон о главнокомандующем ВСУ и Генштабе ВСУ

Документ определяет порядок назначения на должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также разграничение полномочий между ними.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ. Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Закон называется О внесении изменений в раздел VI Заключительные и переходные положения закона О национальной безопасности Украины относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил)" (№ 3015).

Он предполагает, что с 27 марта 2020 года вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генеральном штабе ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил). В частности, теперь на законодательном уровне будет предусмотрено разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, порядок назначения их на должности, разграничение полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Напомним, закон О национальной безопасности Украины был принят парламентом 21 июня 2018 года. Согласно нормам закона, положения частей третьей-шестой статьи 16 этого закона, касающиеся распределения должностей главнокомандующего и начальника Генштаба, должны были вступить в силу только с 1 января 2021 года. Вместе с тем Министерство обороны заявило о готовности перейти к новой структуре ВСУ с марта 2020 года.

Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта приняла закон О внесении изменений в раздел VI Заключительные и переходные положения закона О национальной безопасности Украины о вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил).

Как сообщалось, в марте главой Минобороны назначен Андрей Таран.

Ранее сообщалось, что ВСУ создали новые командования по стандартам НАТО.

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