Новый обмен и совет. Итог переговоров в Минске

Представители Украины и России в Минске договорились по четырем вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, среди которых - следующий обмен пленными.

В Минске состоялись новые переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Участвовали в них, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Корреспондент.net подводит итоги переговоров.

Заявление Украины

В пресс-службе Офиса президента заявили, что были достигнуты договоренности по 4 пунктам:

1. Обмен пленными. Стороны обязались предоставить списки людей, которых нужно освободить для совершения обмена, а также окончательно согласовать финальные списки, включая верификацию Красным Крестом с беспрепятственным доступом его представителей ко всем, кто находится в списках.

2. Разведение сил и средств.

3. Одновременное открытие КПВВ в Золотом и Счастье.

4. Создание Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате.

Заявление России

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в Минске договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений.

"Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах", - заявил Козак.

Он также добавил, что есть надежда договориться об обмене пленными в марте, в течение недели будет верифицирован список людей.

"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть - договориться о конкретных действиях... когда необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене. Это принципиальнейший вопрос", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в ходе встречи стороны обсуждали "перечень лиц с различным статусом".

"Сегодня мы договорились, что в течение недели окончательно этот список будет верифицирован, подтверждено желание каждого, его статус. Я очень надеюсь, что нам удастся до конца марта найти конкретные решения по обмену этими лицами", - заявил Козак.

Кроме этого, по его словам, стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения сил от линии соприкосновения.

Что это значит?

В Украине недоумевают по поводу идеи о создании Консультативного совета. Журналист Петр Шуклинов обращает внимание на тот факт, что украинские власти никак создание совета не прокомментировали.

"Ермак молчит. Зеленский молчит. Говорит только Россия. Кто войдет в совет? Зачем это надо Украине? Мы собрались признавать террористические организации России на Донбассе стороной переговоров? Это такой компромисс? Президент Зеленский согласился с этим?”, - задает вопросы Шуклинов.

Политолог Владимир Фесенко считает, что по переговорам в Минске не стоит делать поспешных выводов.

“Пока неизвестно точно, в каких пунктах будет разведение войск. В Париже на нормандской встрече было договорено о трех пунктах. Сейчас говорится о двух. Что касается Консультативного совета, – нет подробностей, что за этим стоит. Поэтому надо подождать официальных разъяснений”, – отмечает Фесенко.

По его словам, обмен пленными - важная гуманитарная миссия, но она, к сожалению, не особо влияет на завершение вооруженного конфликта на Донбассе. При этом эксперт отмечает: нельзя открывать новые КПП.

“За начало марта потери Украины равноценны потерям за весь февраль. До того были снайперские обстрелы, а сейчас боевики обстреливают из минометов и гранатометов. То есть, сразу погибает много людей. Это целенаправленные обстрелы. Поэтому ни о каком открытии КПП не может быть и речи, пока боевики стреляют из запрещенного минскими договоренностями оружия”, – подчеркивает Фесенко.