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Президент Литвы отказался от поездки в Украину

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Рабочий визит лидера Литовской Республики в Украину был запланирован на следующую неделю, 18-20 марта.
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отменил запланированный на следующую неделю визит в Украину. Об этом, в четверг, 12 марта, сообщает Делфи со ссылкой на пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса.

В конце марта Неуседа также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается решение.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свой визит в Украину из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса. Также она отменила свои визиты в Болгарию и Бельгию.

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Теги: Украина, Литва, визит, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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