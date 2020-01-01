Президент Литвы отказался от поездки в Украину

Рабочий визит лидера Литовской Республики в Украину был запланирован на следующую неделю, 18-20 марта.

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отменил запланированный на следующую неделю визит в Украину. Об этом, в четверг, 12 марта, сообщает Делфи со ссылкой на пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса.

В конце марта Неуседа также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается решение.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свой визит в Украину из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса. Также она отменила свои визиты в Болгарию и Бельгию.

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