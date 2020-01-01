Международные поезда курсируют согласно графику

При пересечении украинской границы всем пассажирам поездов международного сообщения меряют температуру бесконтактными термометрами.

Международные поезда курсируют в Украине согласно графику. Отменять или сокращать составы не стали. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В то же время, в компании уверяют, что при пересечении границы, все пассажиры без исключения проходят температурный скрининг.

“Поездные бригады прошли инструктаж о порядке действий при выявлении подозрения на заболевание короновирусной инфекцией. Укрзализныця выполняет все приказы и требования министерства здравоохранения и поддерживает постоянный контакт с Государственной пограничной службой и другими учреждениями”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что до сих пор не было ни одной отмены поезда из-за коронавируса. Но обещают сообщить в случае отмены.

На сегодня курсируют 40 поездов и три беспересадочных вагона международного сообщения, пересекающих границу с Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Беларусью и Россией.

Ранее в Украине на 19 на вокзалах были обустроены специальные помещения и медицинские пункты для пассажиров с подозрением на коронавирус.

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