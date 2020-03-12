Харьковские школьники уйдут на карантин

В городе закрыли театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры, игровые зоны, торговые площади. Однако закрывать детские сады и школы не планировали.

В Харькове вводят карантин для детских садов и школ pixabay.com

Городские власти Харькова приняли решение закрыть на карантин детские сады и школы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает местное агентство SQ.

Как сообщает СМИ, о том, что школы и сады в Харькове будут закрыты с 13 марта, подтвердил директор департамента мэрии по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Ранее, власти Харькова отказывались закрывать учебные заведения, оправдывая свое решение заботой о родителях, которым негде и не с кем оставить своих детей.

Однако после такого заявления, под постом городского главы Геннадия Кернеса появилось много гневных комментариев.

Решение городской власти Харькова удивило Киев. По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшка, Харьков оказался единственным городом, отказавшимся ввести карантин в учебных заведениях.

Что именно повлияло на решение о введении карантина, СМИ не утояет.

Уже завтра на вынужденные каникулы в Харькове отправятся 130 тысяч школьников и 48 тысяч детей посещающих дошкольные учреждения.

По факту срыва карантинного режима в отношении должностных лиц Харьковского городского совета прокуратурой было начато досудебное расследование.

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