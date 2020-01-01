Ребенок на карантине: полиция дала рекомендации

Также, правоохранители напомнили взрослым об их ответственности перед законом, в том случае, если с их ребенком в возрасте младше 14 лет что-либо случится или он совершит любое правонарушение.

Национальная полиция Украины советуют родителям прежде всего оценить состояние здоровья ребенка, прежде чем принимать решение оставить того дома одного. Об этом, в четверг, 12 марта, ссылаясь на правоохранителей, пишет портал Сегодня.

"Патрульная полиция советует провести оценку среды, в которой вы оставляете ребенка. Не будет лишним спрятать от глаз потенциально опасные или запрещенные для использования предметы: зажигалки, алкоголь, лекарства, химические жидкости, инструменты и т.д.", – заявляют в полиции.

Полиция просит родителей в обязательном порядке рассказать детям, что открывать двери незнакомцам категорически нельзя. Кроме того, украинским мамам и папам дают другие рекомендации.

Составить список телефонов экстренных служб и договориться куда звонит ребенок в случае опасности;

Обсудить с ребенком действия, например, когда незнакомец звонит в дверь, друзья зовут играть на улицу, слышно подозрительный запах и другие;

Договориться с ребенком о периодичности связи по мобильному телефону, мессенджеру;

Позаботиться о досуге ребенка;

Расписать вместе распорядок дня: график приема пищи, изучение уроков;

Объяснить, что в интернете является опасным. В случае необходимости заблокировать определенные сайты;

Проверить замки на окнах и исправность розеток. Запретить пользоваться ними самостоятельно;

Попросить ребенка не рассказывать друзьям и посторонним о том, что он остался дома один;

Запретить отвечать по телефону на звонки от незнакомцев;

Заручиться помощью близких или работодателя, чтобы в неотложном случае кто-то из взрослых мог срочно приехать к ребенку.

Ранее Госслужба Украины по вопросам труда обнародовала рекомендации для работодателей в связи с распространением коронавируса в мире и угрозы возникновения эпидемии в Украине.

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