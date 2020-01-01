Правительство ищет спекулянтов
Правительство поручило антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в аптеках на фоне борьбы с распространением коронавируса в Украине. Об этом, в четверг, 12 марта, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть на 1+1.
"Сейчас есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействия заболеванию короновирусной инфекцией", - заявил Ляшко.
По его словам, антимонопольный комитет уже начал проверки и спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам могут быть привлечены к ответственности.
" Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожали медицинские маски. Цены на товар взлетели из-за огромного спроса.
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