Правительство ищет спекулянтов

Цены на маски в украинских аптеках проверят. В случае спекуляции, продавцов будут наказывать - Минздрав.

Правительство поручило антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в аптеках на фоне борьбы с распространением коронавируса в Украине. Об этом, в четверг, 12 марта, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть на 1+1.

"Сейчас есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействия заболеванию короновирусной инфекцией", - заявил Ляшко.

По его словам, антимонопольный комитет уже начал проверки и спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам могут быть привлечены к ответственности.

" Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожали медицинские маски. Цены на товар взлетели из-за огромного спроса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet