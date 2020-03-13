"Веселуха": Богдан дал характеристику ситуации в Украине
Экс-глава Офиса президента охарактеризовал ситуацию в Украине, которая сложилась в связи с вирусом COVID-19.
Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высказался по поводу ситуации в Украине в связи с распространением коронавируса. Богдан высказался одним словом – “веселуха“. Об этом он написал у себя в Facebook.
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“Веселуха“ - написал он на картинке со светло-красным фоном.
Напомним, ранее Богдан предлагал ввести карантин на Печерских холмах из-за нардепа ОПЗЖ Олега Волошина. В свою очередь нардеп от “Европейской Солидарности“ Алексей Гончаренко заявил, то Волошина отправляют сдавать тест на коронавирус.
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