"Веселуха": Богдан дал характеристику ситуации в Украине

Экс-глава Офиса президента охарактеризовал ситуацию в Украине, которая сложилась в связи с вирусом COVID-19.

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высказался по поводу ситуации в Украине в связи с распространением коронавируса. Богдан высказался одним словом – “веселуха“. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“Веселуха“ - написал он на картинке со светло-красным фоном.

Скриншот facebook.com/Андрей Богдан

Напомним, ранее Богдан предлагал ввести карантин на Печерских холмах из-за нардепа ОПЗЖ Олега Волошина. В свою очередь нардеп от “Европейской Солидарности“ Алексей Гончаренко заявил, то Волошина отправляют сдавать тест на коронавирус.

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