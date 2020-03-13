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"Веселуха": Богдан дал характеристику ситуации в Украине

Комментариев: 7
Экс-глава Офиса президента охарактеризовал ситуацию в Украине, которая сложилась в связи с вирусом COVID-19.
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан
facebook.com/Андрей Богдан

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высказался по поводу ситуации в Украине в связи с распространением коронавируса. Богдан высказался одним словом – “веселуха“. Об этом он написал у себя в Facebook

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“Веселуха“ - написал он на картинке со светло-красным фоном.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Андрей Богдан

Напомним, ранее Богдан предлагал ввести карантин на Печерских холмах из-за нардепа ОПЗЖ Олега Волошина. В свою очередь нардеп от “Европейской Солидарности“ Алексей Гончаренко заявил, то Волошина отправляют сдавать тест на коронавирус.

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Теги: Богдан, Коронавирус, Украина
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Комментариев (8)
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ГунВсемогущий    13.03.2020, 15:37
Оценка:  -8
ГунВсемогущий
Если у нас начнётся эпидемия коронавируса(а это неизбежно),это будет началом конца.С менталитетом и"культурой"нашего народа последствия этой эпидемии будут самыми плачевными.И про"єдність"наших" нерабов"нельзя забывать.Короче,будет весело! ;-)
colavova    13.03.2020, 16:20
Оценка:  0
colavova
думаешь вся дума вымрет? так, kaцaпчик)))
Антибес    13.03.2020, 15:28
Оценка:  -9
Антибес
Веселуха ещё только впереди.Когда начнётся тотальная паника,больницы будут забиты больными,которых будет нечем и не за что лечить,а количество умерших будет исчисляться десятками тысяч.Всё это ещё впереди.)))))
colavova    13.03.2020, 16:23
Оценка:  0
colavova
да, кАнечно, жаль Забайкалье...но вы держитесь там
Viksy27    13.03.2020, 15:16
Оценка:  -2
Viksy27
Ещё какая веселуха, ни лекарств, ни врачей кто в этом разбирается. Сплошной карантин и куча народу на улице и в магазинах.
ЛаптиВверх    13.03.2020, 15:13
Оценка:  +11
ЛаптиВверх
Вместе с Богданом надо отправить всю партейку Ж.О.П.А. на Луну. Там им вирус будет не страшен, да и всем нам спокойнее будет!
ВосставшийИзБана    13.03.2020, 14:56
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Ну так зебилы этого и добивались - поржать.
LifeStriker    13.03.2020, 14:51
Оценка:  +12
LifeStriker
ЗЕбил
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