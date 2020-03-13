В Черновцах заподозрили новый случай коронавируса: детали

В этот раз заподозрили женщину.

В пятницу, 13 марта, в Черновицкую областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Сообщается, что 8 марта женщина, у которой заподозрили коронавирус, вернулась из Италии, где находилась длительное время.

Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера, 12 марта, диагностировано COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих, - сказано в сообщении.

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Отметим, что в Черновицкой области уже зафиксировано два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Всего в инфекционное отделение с подозрением госпитализированы шесть человек.

Напомним, известно, где в Киеве бесплатно сдать тест на коронавирус. На данный момент в столице 7 таких учреждений.

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