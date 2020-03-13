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В Черновцах заподозрили новый случай коронавируса: детали

Комментариев: 2
В этот раз заподозрили женщину.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/cvODA

В пятницу, 13 марта, в Черновицкую областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Сообщается, что 8 марта женщина, у которой заподозрили коронавирус, вернулась из Италии, где находилась длительное время.

Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера, 12 марта, диагностировано COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих, - сказано в сообщении.

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Отметим, что в Черновицкой области уже зафиксировано два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Всего в инфекционное отделение с подозрением госпитализированы шесть человек.

Напомним, известно, где в Киеве бесплатно сдать тест на коронавирус. На данный момент в столице 7 таких учреждений.

 

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Теги: коронавирус в Украине, Черновцы, коронавирус, больница
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Комментариев (2)
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Антибес    13.03.2020, 14:43
Оценка:  -8
Антибес
Cyки,да заблокируйте вы уже те прОклятые территории!Пока тамошние заражённые животные не принесли эту заразу к нам в Украину!
ИИИИИИИИИИ    13.03.2020, 16:06
Оценка:  -1
ИИИИИИИИИИ
Уже принесли. Другое дело, что перекрыть города, в которых уже есть подозрения. Они же мигрировать начнут по всей стране.
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