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Почти 200 украинцев застряли на границе Италии и Словении

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Пассажиры в автобусах уже несколько часов находятся на границе, и не знают, как будет дальше решаться их судьба в условиях карантина.
Автобусы с украинцами застряли на границе Словении
Автобусы с украинцами застряли на границе Словении
кадр из видео

Украинцы, ехавшие из Италии в Украину, застряли на границе со Словенией. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

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Известно, что на границе со Словенией застряли рейсовые автобусы, со 180 пассажирами. Пассажиры говорят, что им ничего не объясняют, консульства Словении и Италии пока не могут им ничем помочь, а из Украины нет никакой реакции.

Украинцы уже несколько часов находятся на границе без информации о том, как будет дальше решаться их случай. Они жалуются, что на границе нет нормальных магазинов с продуктами питания.

Ранее сообщалось, что Словакия закрыла границы из-за коронавируса. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики.

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Теги: ЕС, граница, видео, карантин, автобус, Словения, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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