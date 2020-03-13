Зеленский исключил из СНБО бывших министров
Президент Владимир Зеленский 13 марта подписал указ №80/2020, которым вносятся изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с последними кадровыми перестановками во власти.
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Так, из состава СНБО исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.
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Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИД Дмитрий Кулеба.
Таким образом, в СНБО сейчас входят 15 человек помимо самого Зеленского:
- Денис Шмыгаль – премьер-министр.
- Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады,
- Андрей Ермак – глава Офиса президента,
- Вадим Пристайко – вице-премьер-министр,
- Андрей Таран – министр обороны,
- Арсен Аваков – глава МВД,
- Иван Баканов – глава СБУ,
- Ирина Венедиктова – директор ГБР,
- Алексей Данилов – секретарь СНБО,
- Валерий Евдокимов – глава Службы внешней разведки,
- Дмитрий Кулеба – глава МИД,
- Яков Смолий – глава НБУ,
- Игорь Уманский – министр финансов,
- Руслан Хомчак – начальник Генштаба,
- Игорь Черкасский – глава Госфинмониторинга.
Напомним, на сегодня назначено заседание СНБО. В планах обсудить вопрос полного закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом государств из-за угрозы коронавируса.
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