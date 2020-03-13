Зеленский исключил из СНБО бывших министров

В связи с перестановками в Кабмине президент заменил состав СНБО.

Президент Владимир Зеленский 13 марта подписал указ №80/2020, которым вносятся изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с последними кадровыми перестановками во власти.

Читай также: Зеленский созывает СНБО из-за ситуации с вирусом COVID-19 – СМИ

Так, из состава СНБО исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Читай также: Глава СНБО осудил нападение на Сивохо

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИД Дмитрий Кулеба.

Таким образом, в СНБО сейчас входят 15 человек помимо самого Зеленского:

Денис Шмыгаль – премьер-министр. Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады, Андрей Ермак – глава Офиса президента, Вадим Пристайко – вице-премьер-министр, Андрей Таран – министр обороны, Арсен Аваков – глава МВД, Иван Баканов – глава СБУ, Ирина Венедиктова – директор ГБР, Алексей Данилов – секретарь СНБО, Валерий Евдокимов – глава Службы внешней разведки, Дмитрий Кулеба – глава МИД, Яков Смолий – глава НБУ, Игорь Уманский – министр финансов, Руслан Хомчак – начальник Генштаба, Игорь Черкасский – глава Госфинмониторинга.

Напомним, на сегодня назначено заседание СНБО. В планах обсудить вопрос полного закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом государств из-за угрозы коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.