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Зеленский исключил из СНБО бывших министров

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В связи с перестановками в Кабмине президент заменил состав СНБО.
Зеленский обновил состав СНБО
Зеленский обновил состав СНБО
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Президент Владимир Зеленский 13 марта подписал указ №80/2020, которым вносятся изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с последними кадровыми перестановками во власти.

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Так, из состава СНБО исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

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Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИД Дмитрий Кулеба.

Таким образом, в СНБО сейчас входят 15 человек помимо самого Зеленского:

  1. Денис Шмыгаль – премьер-министр.
  2. Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады,
  3. Андрей Ермак – глава Офиса президента,
  4. Вадим Пристайко – вице-премьер-министр,
  5. Андрей Таран – министр обороны,
  6. Арсен Аваков – глава МВД,
  7. Иван Баканов – глава СБУ,
  8. Ирина Венедиктова – директор ГБР,
  9. Алексей Данилов – секретарь СНБО,
  10. Валерий Евдокимов – глава Службы внешней разведки,
  11. Дмитрий Кулеба – глава МИД,
  12. Яков Смолий – глава НБУ,
  13. Игорь Уманский – министр финансов,
  14. Руслан Хомчак – начальник Генштаба,
  15. Игорь Черкасский – глава Госфинмониторинга.

Напомним, на сегодня назначено заседание СНБО. В планах обсудить вопрос полного закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом государств из-за угрозы коронавируса.

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Теги: СНБО, президент, Зеленский, премьер-министр, Шмыгаль
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    13.03.2020, 14:48
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Зато псевдо "советчик" под Сивухой остался!
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