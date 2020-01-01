В Бердянске голый парень бросился под колеса автобуса

Молодой человек пытался покончить с собой.

Пассажирский автобус в Бердянске сбил голого парня, который бросился под колеса транспорта. Парень хотел свести счеты с жизнью. Об этом сообщает Информатор.

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ЧП произошло 12 марта в 17:30 на Мелитопольском шоссе. По словам свидетелей, парень хотел свести счеты с жизнь. Также сообщается, что до прыжка под колеса автобуса парень пытался вскрыть себе вены.

В результате столкновения с автобусом 22-летнего парня доставили в больницу. По словам его брата, сначала он выпрыгнул из окна пятого этажа с ноутбуком в руках, а потом вошел в подъезд, разделся и выбежал на дорогу.

Прибывшие на место полицейские предположили, что горе-самоубийца употреблял наркотики. Начато расследование.

Напомним, ранее под Днепром повесилась 11-летняя девочка. Причины поступка девочки пока неизвестны. Детали выясняют сотрудники полиции.

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